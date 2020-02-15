Иванку Трамп высмеяли из-за старомодной прически: фото

Дочь президента США сделала окрашивание волос

Иванка Трамп (посредине) Фото: instagram.com/ivankatrump

38-летнюю дочь лидера США Иванку Трамп раскритиковали в Сети из-за прически. Новый имидж женщины пользователи назвали старомодным, заявив, что "такое делали в 2000-х годах".

На Иванку обрушился шквал критики из-за того, что она сделала мелирование. "Какой черт работал с ее волосами?", "Как лысым мужчинам не стоит зачесывать остатки волос на плешь, так и Иванке пора понять, что 40-летним женщинам не следует красить свои волосы как попало", "Ты надела уродливый парик или гены Трампа начали проявляться?", "Это Бритни Спирс!" – пишут юзеры.

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Новую прическу бизнесвумен продемонстрировала на мероприятии организации Women's Global Development Prosperity Initiative в Государственном департаменте США.

Ранее "Сегодня" писали, как Иванка Трамп оконфузилась, поздравляя экс-министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона с победой на внутренних выборах в Консервативной партии. Стоит отметить, что над Иванкой Трамп смеялись также из-за выражения "Те, кто говорят, что сделать что-то невозможно, не должны мешать тем, кто делает".

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