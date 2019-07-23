Дочь Трампа жестко оконфузилась, поздравляя нового премьера Британии

Иванку Трамп высмеяли из-за опечатки в названии Соединенного Королевства

Иванка Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria.

Старшая дочь и внештатный советник президента США Дональда Трампа Иванка оконфузилась, поздравляя экс-министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона с победой на внутренних выборах в Консервативной партии.

23 июля стали известны результаты голосования британских консерваторов, который вверили возглавить политическую силу и, соответственно, британское правительство Борису Джонсону.

По этому поводу Иванка Трамп опубликовала у себя в Twitter лаконичное поздравление с опечаткой в названии Соединенного Королевства, назвав его "Соединенным Кингстоном" (United Kingston).

На данный момент оплошность уже исправили и в опечаток в "твите" нет, однако внимания пользователей случившемуся избежать не удалось. Комментаторы высмеяли Иванку Трамп за опечатку.

Стоит отметить, что Кингстон является столицей и крупнейшим городом Ямайки.

Напомним, что чуть больше месяца назад в похожую ситуацию попал и ее отец - отвечая на критику со стороны журналистов в своей адрес за готовность выслушать компромат на своих политических соперников, Дональд Трамп назвал сына британской королева, принца Уэльского Чарльза, "Принцем Китов", написав Prince of Whales вместо Wales, из-за чего стал объектом насмешек в интернете.

Стоит отметить, что над Иванкой Трамп смеялись и раньше из-за выражения "Те, кто говорят, что сделать что-то невозможно, не должны мешать тем, кто делает", выдав его у себя в Twitter за китайскую пословицу. Однако знатоки китайского языка и сами жители Поднебесной сошлись на том, что никакого отношения это к их культуре не имеет.

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