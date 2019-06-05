Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Известный актер разбил свой суперкар спустя 15 минут после покупки

Полиция определит, какой ущерб был нанесен пострадавшим в ДТП автомобилям

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:38
Трэйси Морган разбил свой суперкар Bugatti Veyron
Трэйси Морган разбил свой суперкар Bugatti Veyron
Фото: Depositphotos

Известный американский актер Трэйси Морган чуть не разбился в ДТП во вторник, 4 июня. Мужчина попал в аварию в Нью-Йорке через 15 минут после покупки суперкара Bugatti Veyron 2012 года стоимостью около двух миллионов долларов. Полиция определит, какой ущерб был нанесен пострадавшим автомобилям. Об этом сообщил сам актер на своей странице в Twitter. 

"Спасибо всем за беспокойство, но со мной все замечательно. Как моя новая машина? Увидим. Люблю вас всех", – написал он.
 

Смотрите видео: гонщик вдребезги разбил Bentley, въехав в "драндулет" пенсионера

Американские СМИ сообщают, что актер не успел даже сменить номерные знаки на суперкаре после покупки. Виновником аварии стал водитель, управлявший внедорожником Honda. Он в нарушении правил дорожного движения пытался со второго ряда повернуть направо на перекрестке и врезался в новехонький Bugatti Veyron Моргана.

Смотрите видео: Трэйси Морган разбил свой суперкар

Трэйси Морган – 50-летний актер из США, снялся более чем в 50 фильмах и телесериалах, озвучив персонажей мультфильмов "Семейка монстров" (The Boxtrolls, 2014) и "Рио" (Rio, 2011). Самыми известными являются его работы в лентах "Все или ничего" (The Longest Yard, 2005), "Супергеройское кино" (Superhero Movie, 2008) и "Чего хотят мужчины" (What Men Want, 2019), "Двойной КОПец" (Cop Out, 2010) с Брюсом Уиллисом в главных ролях. 

Ранее "Сегодня" сообщали, что преступников в Дубае будут ловить на суперкаре за 3,4 млн долларов. Также мы писали о том, что на онлайн-платформе Omaze организовали лотерею, главным призом в которой стал суперкар Lamborghini Huracan RWD, подаренный компанией Его Святейшеству Папе Франциску.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Ferrari создала самый мощный гибридный суперкар: видео Преступников в Дубае будут ловить на суперкаре за 3,4 млн долларов Aston Martin представил элитный суперэлектромобиль: фото Hyundai анонсировал водородный суперкар
авария ДТП США актер суперкар Трэйси Морган
Реклама

Новости партнеров

Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги
Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги
Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли
Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли
Беременная Лилия Подкопаева поделилась нежным фото с возлюбленным
Беременная Лилия Подкопаева поделилась нежным фото с возлюбленным

Популярные статьи

Сегодня, 12:01Fun

Вознесение 2019: лучшие поздравления в стихах и прозе

Сегодня, 09:07Стиль

Елена Зеленская для первого визита в Брюссель выбрала нюдовый костюм: фото

Сегодня, 07:35Техно

Он был прав: предсказание Стивена Хокинга сбылось

Сегодня, 05:02Психология

Гороскоп на 5 июня: все знаки зодиака

Вчера, 12:07Шоу-бизнес

Пять очень странных фактов об имениннице Анджелине Джоли

Вчера, 09:30Стиль

Дамы в белом: Елизавета II, Мелания Трамп и Кейт Миддлтон на банкете в Букингеме

Вчера, 08:40Fun

Вознесение Господне 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 08:23Fun

Невесту пристыдили за "нелепое свадебное платье": фото

Вчера, 07:35Fun

Вознесение Господне 2019: что сделать, чтобы привлечь в дом счастье и удачу

3 июняАфиша

Сериал "Чернобыль": где смотреть последнюю серию

3 июняFun

3 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

3 июняFood

Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

3 июняWellness

Аллергия на солнце: причины и способы устранения

3 июняШоу-бизнес

Экс-супруг Юлии Началовой принял решение касательно будущего их дочери

3 июняFun

Девушка получила письмо от мужчины с 20-го века: о чем он писал

3 июняFun

Телеведущая оскандалилась из-за "слишком откровенной" кофточки

Новости партнеров

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть
5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть
Майнинг убивает планету: афера от Илона Маска
Майнинг убивает планету: афера от Илона Маска
Японка, перепевшая Аллу Пугачеву, «штурмует» Сеть. Видео
Японка, перепевшая Аллу Пугачеву, «штурмует» Сеть. Видео
Макс Барских вышел в свет с известной певицей
Макс Барских вышел в свет с известной певицей
Владимир Стержаков разоблачил дочь после повторного ДНК-теста
Владимир Стержаков разоблачил дочь после повторного ДНК-теста
Ксения Собчак раскрыла истинные причины развода с Виторганом
Ксения Собчак раскрыла истинные причины развода с Виторганом
Сердючка угодила в громкий скандал на Евровидении-2019
Сердючка угодила в громкий скандал на Евровидении-2019
Гвоздикова: По диете Аллы Ларионовой худели многие актрисы
Гвоздикова: По диете Аллы Ларионовой худели многие актрисы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь