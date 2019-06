Известный актер разбил свой суперкар спустя 15 минут после покупки

Полиция определит, какой ущерб был нанесен пострадавшим в ДТП автомобилям

Трэйси Морган разбил свой суперкар Bugatti Veyron Фото: Depositphotos

Известный американский актер Трэйси Морган чуть не разбился в ДТП во вторник, 4 июня. Мужчина попал в аварию в Нью-Йорке через 15 минут после покупки суперкара Bugatti Veyron 2012 года стоимостью около двух миллионов долларов. Полиция определит, какой ущерб был нанесен пострадавшим автомобилям. Об этом сообщил сам актер на своей странице в Twitter.

"Спасибо всем за беспокойство, но со мной все замечательно. Как моя новая машина? Увидим. Люблю вас всех", – написал он.



Американские СМИ сообщают, что актер не успел даже сменить номерные знаки на суперкаре после покупки. Виновником аварии стал водитель, управлявший внедорожником Honda. Он в нарушении правил дорожного движения пытался со второго ряда повернуть направо на перекрестке и врезался в новехонький Bugatti Veyron Моргана.

Трэйси Морган – 50-летний актер из США, снялся более чем в 50 фильмах и телесериалах, озвучив персонажей мультфильмов "Семейка монстров" (The Boxtrolls, 2014) и "Рио" (Rio, 2011). Самыми известными являются его работы в лентах "Все или ничего" (The Longest Yard, 2005), "Супергеройское кино" (Superhero Movie, 2008) и "Чего хотят мужчины" (What Men Want, 2019), "Двойной КОПец" (Cop Out, 2010) с Брюсом Уиллисом в главных ролях.

