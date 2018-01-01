Кенгуру прервал чемпионат и стал звездой Интернета

Выбежавший на поле кенгуру стал неожиданностью даже для австралийцев

Кенгуру тоже хотят играть. Фото: pixabay

Видеоролик, снятый в Новом Южном Уэльсе (Австралия), показывает, что даже для жителей этой страны встреча с кенгуру вполне может стать неожиданностью.

Это животное, руководствуясь одному ему известными мотивами, прискакало на спортивное поле и показало себя во всей красе и игрокам, и зрителям, снимавшим всё происходящее на видео.

Правда, кенгуру недолго радовал взгляд очевидцев — он умчался прочь, так что игра в регби возобновилась уже через несколько секунд.

Ранее в Австралии патрульные на трассе ловили кенгуру. Один из полицейских пытался поймать животное, второй снимал на камеру. Несколько раз сумчатое уворачивалось. Патрульные преследовали его пешком, затем на авто.

Беглец перестраивался из полосы в полосу. Поймали его лишь через полтора километра, у здания консерватории. И теперь отпустят в дикую природу. Как кенгуру попало на автомагистраль тоже догадываются: скорее всего, животное проникло с территории гольф-клуба

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