Где в Украине увидеть гигантский скелет синего кита

Коллекция из более чем 3000 экспонатов просто поражает

Больше трех тысяч экзотических зверей, птиц и рептилий представлены в музее Черновицкого национального университета. И все это можно увидеть и пощупать всего за 15 гривен. О коллекции, которую собирают уже 150 лет, Генриетта Беух.

Коллекция из более чем 3000 экспонатов просто поражает. В зоологическом отделе музея естественных наук национального университета – живность со всего мира.

"Есть коллекции, которые собирали еще первые директора австрийцы, очень выдающиеся ученые. Некоторые из них принимали участие в экспедициях в Австралии, в Новой Зеландии – в экзотических странах. Вот они привозили оттуда коллекции", – рассказывает хранитель фондов музея Черновицкого нацуниверситета им. Ю. Федьковича Ирина Ткибучава.

В научных фондах музея более 50 000 экземпляров. И некоторым почти полторы сотни лет.

Все это имеет исключительную историческую и научную ценность, а с 2004 года имеет статус национального достояния Украины. Студенты на фондах учатся, туристы приходят в восторг. Увидев остов этого 27-метрового синего кита – в это легко поверить

100-тонного кита – 70 лет тому загарпунила одесская китобойная флотилия, после обработки его доставили в Черновцы железной дорогой. В Украине таких скелета всего три: в Одессе, в Херсоне, и здесь.

Синий кит занесен в красную книгу, в мировом океане их осталось всего около 20 тысяч особей.

В залах геолого-географического отдела – огромная коллекция самоцветов и полезных ископаемых изо всех всех уголков земного шара. Сюда тоже водят экскурсии. А еще обучают студентов геологов, географов и землеустроителей.

Украинские музеи аншлагов не собирают. А могли бы. Во всяком случае, приезжая в Черновцы – вы уже знаете, куда обязательно стоит зайти. Тем более, что цена билета в столетний мир флоры и фауны символическая.