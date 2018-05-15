В зоопарк Бердянска привезли маленьких кенгурят

Сегодня, 17:08

Животных приобрели в Чехии и доставили в Запорожскую область


В Запорожскую область из Чехии прибыли двое кенгурят, которые обживаются в зоопарке Бердянска. Возможности купить редких для Украины животных руководство зверинца ждало целых пять лет.

Сейчас детенышам дали время на акклиматизацию и уже через месяц обещают представить публике, а пока что малыши спят почти круглые сутки, и просыпаются лишь для того, чтобы поесть – больше всего им нравятся хлеб и овсяные хлопья. Но главной составляющей их рациона являются овощи и фрукты.

"Это нарезка из свеклы, морковки, яблочек, пекинской капусты. Часов в 9-10 они покушали, до обеда поспали, проснулись опять, покушали, что остается до вечерней нарезки, ну и опять сон, то есть спят тоже на боку, как люди. Интересно, конечно, за ними наблюдать", – рассказал смотритель зверинца Александр Загребельный.

Малышам по десять месяцев от роду, и за три года они должны вырасти на 1 метр 70 сантиметров и набрать вес в 60 кг. Зоопарку, чтобы купить этих животных, пришлось выстоять специальную очередь.

"Именно рыжих кенгуру мы ждали практически пять лет. Пять лет – это программное животное, которое надо реально ждать, стоять в очереди, по большому счету, и, если заслужит зоопарк, то есть будут создасны определенные условия, то получится приобрести этих животных", – объяснил руководитель зоопарка Игорь Кальченко.

Для кенгурят устроили большой вольер, куда малышей должны перевести через месяц. Они будут жить рядом с маленькими кенгуру валаби и белыми страусами.

Напомним, ранее в Киевском зоопарке порадовались пополнению у пары черных лебедей, а также  показали, как слон Хорас принимает солнечные ванны. Животное с удовольствием гуляет на открытом воздухе, радуется долгожданному потеплению и ест  лакомства из рук директора зоопарка.

Ранее мы сообщали, что в Киевском зоопарке в самом разгаре первая очередь его масштабной реконструкции. Сейчас приводят в порядок три озера: для пеликанов, карпов кои и резервное, вода из которого будет попадать по каскаду в первые два. К лету обещают построить здание нового приматника и заняться его оснащением.
Бердянск, кенгуру, запорожская область, зоопарк

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"Сегодня"

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