Кота-активиста посадили в одиночную камеру: он регулярно освобождал собратьев

Сотрудники приюта пошли на это, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем

Кот попал в одиночную камеру за освобождение сородичей Фото: Pixabay

В приюте для животных Friends For Life, что находится в американском штате Техас, кот по кличке Квилт отпускал на свободу собратьев и был за это наказан. Питомца закрыли в одиночной камере, сообщает портал Fox 11.

Работники приюта рассказывают, что Квилт уже несколько раз устраивал акции освобождения котов из клеток. Когда сотрудники Friends For Life приходили на работу утром, их встречали животные, которые свободно передвигались по офису, "оставляя за собой следы хаоса и разрушения".

Чтобы предотвратить подобные инциденты, защитники животных приобрели специальный "детский замок". Однако перед установкой тот "таинственным образом исчез". Пока персонал не придумает новый способ усмирить Квилта, его заперли в "одиночной камере".

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Напомним, ранее в приюте бездомных животных рассказали, как спасти "братьев меньших" от гибели. Кроме того, "Сегодня" писали, что в Украине очень много бездомных животных. Как решить эту проблему, читайте в материале: Украина в лидерах по количеству бездомных животных: как это исправить.

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