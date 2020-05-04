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Курьезный случай: министр смог надеть маску только с третьей попытки, фото и видео

Политик попал в нелепую ситуацию во время посещения фабрики по производству масок

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:57

Министр юстиции Бельгии Коэн Геенс попал в курьезную ситуацию во время посещения фабрики по производству масок. Дело в том, что чиновнику удалось надеть маску только с третьей попытки: он сначала натянул ее на лоб, а потом на глаза. Об этом сообщает издание The Brussels Times.

"Сейчас я примеряю", – сказал министр с серьезным выражением лица и попытался несколькими не слишком удачными движениями надеть маску.

"Когда получаю что-то красивое, я благодарю за подарок… Я попытался надеть маску, но у меня слишком большие уши. Но эти уши мне еще пригодятся", – ответил Геенс в Twitter.

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Президент ультраправой бельгийской партии Vlaams Belang Том Ван Грик написал в своем Twitter следующее: "Вот как Бельгия справляется с коронавирусным кризисом".

Есть ли маски в аптеках. Смотрите в нашем сюжете:

Видео: Сегодня

Напомним, известный врач и телеведущий Евгений Комаровский высмеял украинских политиков, которые якобы защищаются от коронавируса, появляясь в публичных местах в респираторах, защитных масках и перчатках. Кроме этого, мы рассказывали, почему маски не защитят от коронавируса.

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