"Решили дразнить людей": Комаровский высмеял политиков в масках и перчатках

По мнению врача, большинство депутатов не понимают разницы между респиратором и маской

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский высмеял украинских политиков, которые якобы защищаются от коронавируса, появляясь в публичных местах в респираторах, защитных масках и перчатках.

"Я каждый день вижу ток-шоу, и половина депутатов сидит в черных перчатках. Это что, мода такая у вас или вы решили дразнить людей? Что вы творите, зачем? Красиво так?.. Я понимаю, женщины сейчас должны ходить в черных перчатках, потому что бедняги не имеют доступа к маникюру. Но мужики, чего вы в черных перчатках ходите, от кого защищаетесь?" – заявил врач в эфире "Украина 24".

Комаровский отметил, что 90% украинских депутатов "не понимают разницы между респиратором и маской, между вирусом и бактерией".

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"Они приходят в Раду в масках и костюмах и уже через час им нечем дышать, им уже некомфортно… Они считают, что врачу или медсестре, который 12 часов в этой одежде проработал, надо дать 6 тысяч гривен вместе с премией. И эти люди реформируют медицину?" – отметил врач.

Напомним, ранее Комаровский заявил, что не хочет занимать пост главы Минздрава. По словам врача, это назначение – все равно, что идти на войну.

Кроме того, недавно Комаровский назвал лучший метод диагностики коронавируса.

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