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Мир захватывают самодельные и дизайнерские маски: какие действительно могут защитить

2 апреля, 21:37

Екатерина Степаненко

Врач рассказал, какие из тканевых масок действительно работают

Кожаные, свадебные и даже собачьи. По миру распространяется мода на необычные защитные маски. Дизайнеры придумали торжественные повязки даже для праздников. Как индустрии моды отреагировала на новый повседневный аксессуар и как они помогут защититься от вируса?

Свадебная коронно-мода. Дизайнеры создали маски для невест. Со стразами и даже кружевом. Цена стартует от двух тысяч гривен. Но не только молодожены щеголяют стильным аксессуаром. Политолог Вадим Карасев появился на ток-шоу в эпатажной кожаной маске, ее целый день обсуждают корреспонденты. А одна женщина, шутят в сети, прикрыла лицо нижним бельем. Однако большинство из тех, кто предпочитает цветные маски, шьют их из традиционных материалов. Зато каких только расцветок нет.

Впрочем, лучше ли тканевые маски аптечных? Новости "Сегодня" спросили у врача.

"Они примерно в два раза хуже, чем медицинская маска с фильтрующей способностью, однако это хоть что-то", – говорит инфекционист Вадим Аристов.

Если и шить или покупать повязку то только из определенного материала.

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"Более плотная ткань, которая отфильтрует аэрозоль. Из наволочки можно самостоятельно сшить. Или представить, какого качества ткань, и искать такие в продаже", – отмечает врач.

Тем временем дизайнеры уже создали маски даже для четвероногих. Есть на любой вкус, даже со стразами.

А тем временем в аптеки Киева завезли 70 тысяч защитных масок. Новости "Сегодня" выяснили, сколько они будут стоить.

А на днях на улицах города заметили молодого парня, который раздавал маски бесплатно.

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карантин дизайнеры маска коронавирус медицинские маски

Источник: Сегодня

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