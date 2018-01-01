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Лабрадор, который выхаживает осиротевших утят, стал героем сети

Опеку над маленькими птицами пес Фред взял после того, как маму утят съела лиса  

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:05
Лабрадор полностью взял опеку над птенцами. Фото: pixabay
Лабрадор полностью взял опеку над птенцами. Фото: pixabay

В сети набирает популярность трогательное видео с лабрадором, который "усыновил" девять осиротевших утят.

В ролике, опубликованном на Youtube, снято моменты, когда заботливое домашнее животное носит уточек на спине и отдыхает вместе с ними на поляне.

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Отмечается, что десятилетнего лабрадора зовут Фред. Он вместе с хозяевами проживает в замке Маунтфичет, расположенного в английском графстве Эссекс.

"Опеку" над маленькими птицами пес Фред взял после того, как маму утят съела лиса.
К своим обязанностям пес относится ответственно от утят не отходит, охраняет их и греет у своего живота.

О том, как упавшая с неба собака нокаутировала китаянку, смотрите на видео ниже:

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