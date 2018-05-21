В США мальчик прославился перегладив сотни собак

Всех питомцев, которых ему удалось обнять или погладить ребенок фотографирует и размещает на странице в соцсети

В США девятилетний мальчик Гидеон Кидд стал популярным, из-за его странице в социальной сети, в которой он размещает истории и фотографии про собак разных пород. Он рассказывает об этом на своей странице в Twitter.

"Я обнял Кейшу и Зорро. Это сибирские хаски. Они хотят кушать человеческую еду и делают все возможное, чтобы ее получить. Они любят плавать и играть весь день". – написал он в одном из постов.

Кидд задокументировал всех животных, с которыми он обнимался или гладил в последнее время. С апреля мальчик выложил почти 200 фотографий с разнообразными питомцами, попутно называя их клички и возраст, а также рассказывая их историю и привычки в описании к посту.

Ранее супруга работника американского центра спасения животных Шенли Кирк опубликовала в Facebook снимок, на котором запечатлены ее возлюбленный и собака. Мужчина спас пса от верной гибели и сделал "лучшее в мире фото".

Также в Бразильской деревне спасли собаку, которую хотела утащить под воду крупная анаконда. Хозяин заметил исчезновение пса, он повсюду искал питомца и увидел в реке молодую анаконду, которая душила вырывающуюся собаку.