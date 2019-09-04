Лучше, чем секс: определено самое желанное хобби

Появились любопытные результаты социологического опроса

Путешествия – достойная альтернатива сексу Фото: Depositphotos

Многие люди готовы променять секс на путешествия. Об этом свидетельствует опрос, который провела австралийская туристическая платформа Agoda.com.

В результате социологического исследования удалось выяснить, что больше половины респондентов (57%) среди всех возможных занятий для развлечения выберут именно путешествия (им задали вопрос: "Какое занятие доставляет вам наибольшее удовольствие в жизни?").

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Любопытно, что женщины более охотно выбирают путешествия как альтернативу сексу. В этом сознались 69 процентов женщин, в то время как среди мужчин такой ответ выбрали только 45 процентов респондентов.

В то же время 25 процентов признались, что самым приятным для них является секс, семь процентов выбрали физические упражнения, а еще шесть процентов – вечеринки.

Ранее "Сегодня" писали, на что украинцы тратят свои выходные. Украинцы не слишком любит гулять – что зимой, что летом. Зато охотно уделяет внимание друзьям и детям. Об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса компании R&B Group, которая пообщалась с 2000 совершеннолетних украинцев по всей стране.

Кроме этого, мы выяснили, что наши соотечественники своим хобби часто выбирают вышивание и охоту, а большинство (78%) за последний год ни разу не занимались спортом. Подробнее об увлечениях украинцев можно узнать в материале: какие хобби популярны у украинцев: результаты исследования

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