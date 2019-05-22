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Мать на пути из роддома забыла ребенка в такси

Малыша доставили в больницу для осмотра, после чего вернули родителям

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:38
В Германии мать забыла ребенка в такси
В Германии мать забыла ребенка в такси
Фото: Depositphotos

В немецком Гамбурге молодая мать на пути из роддома забыла на заднем сидении в такси своего новорожденного ребенка. Женщина утверждает, что пропажу они с мужем обнаружили не сразу. Все прошло по привычной схеме: сначала немцы заплатили водителю, попрощались и вышли. И только спустя пару минут семейная пара обнаружила, что малыша нет. Отец даже попытался догнать такси, но не успел. Об этом сообщает британское издание The Mirror.

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К слову, водитель также не заметил оставленного на заднем сиденье новорожденного и продолжал принимать заказы, пока ребенок спал. Как уточнили полицейские, мужчина случайно оставил его одного в машине во время обеденного перерыва. Младенца в салоне обнаружили пассажиры.

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Водитель сразу же вызвал полицию. Ребенка доставили в больницу для осмотра после чего вернули родителям.

Напомним, во Львове мальчика, которому всего три недели от рождения, оставили посреди ночи в больнице, однако малыш – здоров и присмотрен благодаря так называемому "Окну жизни". Кроме этого, мы писали, как в Одессе женщина инсценировала похищение своего семимесячного ребенка.

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