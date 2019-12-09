Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Медик-гинеколог тайно снимал пациенток на скрытую камеру в очках

5 декабря суд приговорил врача к 14 месяцам тюрьмы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:38
Гинеколог тайно снимал женщин на камеру Jonathan Borba / Unsplash
Гинеколог тайно снимал женщин на камеру Jonathan Borba / Unsplash

49-летнего Джомо Матурина из британского города Редхилл, графство Суррей, 5 декабря суд приговорил к 14 месяцам тюрьмы. Мужчину признали виновным в тайной съемке женщин в гинекологии на скрытую камеру, установленную в очках. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Полиция задержала врача после того, как на него пожаловалась одна из жертв. При обыске у гинеколога нашли 15 фотографий и 96 видеозаписей ни о чем не подозревающих женщин.

Смотрите видео: съемка порно проходила в кабинете гинеколога в Одессе

Матурина арестовали 10 декабря в доме его семьи. На момент вынесения приговора он отказывался давать доступ к некоторым своим устройствам, утверждая, что они принадлежат его супруге.

Напомним, врачу онкодиспансера в Одессе, который в гинекологическом кабинете на скрытую видеокамеру снимал проведения УЗИ пациенткам и публиковал ролики на порносайте, грозит до семи лет лишения свободы. Как рассказали в прессе-службе местной полиции, по факту распространения порнографической продукции уже открыли уголовное производство, следствие продолжается. Сайту "Сегодня" удалось выяснить и некоторые другие подробности об этом случае.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Женская проблема: как избавиться от дискомфорта раз и навсегда Гинекологу, оплодотворившему 50 пациенток, вынесли приговор Съемка порно в кабинете гинеколога в Одессе: появились подробности
видео Великобритания скандал гинекология гинеколог
Реклама

Новости партнеров

Осень 2019: самые модные сапоги
Осень 2019: самые модные сапоги
Творожный торт без выпечки с печеньем
Творожный торт без выпечки с печеньем
Фатальные съемки сериала
Фатальные съемки сериала "Сваты", правду скрыть не удалось
Экс-жена Потапа прокомментировала отношения их сына с Каменских
Экс-жена Потапа прокомментировала отношения их сына с Каменских
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 09:00Food

Что готовят на Рождество в Европе: три рецепта праздничной выпечки

Вчера, 10:51Fun

8 декабря: какой праздник, как провести день и что нельзя делать

Вчера, 09:24Шоу-бизнес

Dan Balan рассказал, зачем Тина Кароль звонит ему по ночам

Вчера, 09:05Fun

Помогла вызвать скорую: собака спасла жизнь 36-летней хозяйке

Вчера, 06:06Психология

Гороскоп на неделю 8-14 декабря: все знаки зодиака

7 декабряШоу-бизнес

Названы самые кассовые фильмы 2019 года: ТОП-10

7 декабряFun

Студентка разделась верхом на лошади ради спасения наездников: фото

7 декабряFun

7 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

7 декабряТехно

Сделано не в Китае: ТОП-7 лучших смартфонов 2019 года

7 декабряEvents

День Екатерины: поздравления с именинами и Днем ангела

7 декабряFun

День святой Екатерины: что нельзя делать, гадания и приметы

6 декабряEvents

Гороскоп на 7 декабря для всех знаков зодиака: прислушивайтесь к подсказкам судьбы

6 декабряEvents

Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 самых невезучих знаков зодиака

6 декабряШоу-бизнес

Алла Пугачева испугала фанатов исхудавшим видом: фото

6 декабряEvents

День Вооруженных сил Украины: дата, история праздника

6 декабряТехно

На старых смартфонах появилась эксклюзивная функция от Android 10

Новости партнеров

Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Ефектна дружина лідера Волині, яка обожнює спокусливі фото
Ефектна дружина лідера Волині, яка обожнює спокусливі фото
Басков, Лазарев и Галкин тоже стали на защиту Ротару
Басков, Лазарев и Галкин тоже стали на защиту Ротару
Как выбрать цвет обивки дивана?
Как выбрать цвет обивки дивана?
Назван продукт, снижающий потенцию у мужчин
Назван продукт, снижающий потенцию у мужчин
Булитко прокомментировала слухи о романе с партнером
Булитко прокомментировала слухи о романе с партнером
Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
Дієтолог розповіла про найгірші продукти на сніданок
Дієтолог розповіла про найгірші продукти на сніданок