Медик-гинеколог тайно снимал пациенток на скрытую камеру в очках

5 декабря суд приговорил врача к 14 месяцам тюрьмы

Гинеколог тайно снимал женщин на камеру Jonathan Borba / Unsplash

49-летнего Джомо Матурина из британского города Редхилл, графство Суррей, 5 декабря суд приговорил к 14 месяцам тюрьмы. Мужчину признали виновным в тайной съемке женщин в гинекологии на скрытую камеру, установленную в очках. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Полиция задержала врача после того, как на него пожаловалась одна из жертв. При обыске у гинеколога нашли 15 фотографий и 96 видеозаписей ни о чем не подозревающих женщин.

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Матурина арестовали 10 декабря в доме его семьи. На момент вынесения приговора он отказывался давать доступ к некоторым своим устройствам, утверждая, что они принадлежат его супруге.

Напомним, врачу онкодиспансера в Одессе, который в гинекологическом кабинете на скрытую видеокамеру снимал проведения УЗИ пациенткам и публиковал ролики на порносайте, грозит до семи лет лишения свободы. Как рассказали в прессе-службе местной полиции, по факту распространения порнографической продукции уже открыли уголовное производство, следствие продолжается. Сайту "Сегодня" удалось выяснить и некоторые другие подробности об этом случае.

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