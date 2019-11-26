Секс-скандал в Одессе: тайное видео с голыми пациентками онкодиспансера год публиковали на порносайте

/ Фото: AFP

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Грандиозный секс-скандал разгорелся в Одессе. Началось с того, что в Причерноморское управление киберполиции обратилась женщина и заявила, что на одном из крупных порносайтов мира размещена видеозапись того, как ей проводят УЗИ в одном из кабинетов местного онкодиспансера. Информация о таком обращении размещена в едином госреестре судебных решений Киевского райсуда Одессы, который разрешил полиции изъять компьютерную технику для проведения следственных действий. Разгорелся настоящий секс-скандал.

Сайту "Сегодня" удалось выяснить и некоторые другие подробности.

Так, согласно документу, после такого заявления от пациентки полицейские выявили в кабинете одного из врачей скрытую видеокамеру, которая снимала процесс проведения УЗИ пациенткам.

"Было установлено, что на интернет-сайте неизвестный человек опубликовал сборник видео порнографического характера с камеры, которая была тайно установлена в кабинете врача. В обязанности последнего входило проведение УЗИ в гинекологическом отделении", – говорится в решении суда.

По данным суда, тайная камера снимала пациенток, которые приходили в течение года – с начала 2018 до апреля 2019. Правоохранители установили личность подозреваемого, изъяли видеокамеру и его компьютерную технику. Она сейчас отправлена на экспертизы.

Ситуацию сайту "Сегодня" прокомментировал главврач Одесского областного онкодиспансера Олег Лукьянчук.

"Эта ситуация никакого отношения к онкодиспаснеру не имеет, – сказал "Сегодня" Лукьянчук. – Объясню почему. У нас есть арендаторы. К ним мы не имеем никакого отношения за исключением того, что много лет они арендуют у нас один из кабинетов. Другими словами, это частный кабинет ультразвуковой диагностики. Нами он не контролируется. Сейчас идет следствие. Могу заверить, что с нашей стороны меры будут приняты однозначно. Со стороны полиции к нам, к онкодиспансеру, никаких претензий".

Напомним, за последнее время это не первый скандал, связанный с медиками. Недавно активисты в Харькове обвинили врачей в смерти пенсионерки.

Ранее мі сообщали о том, что в больницах происходит немало краж. Подробности – в сюжете.

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