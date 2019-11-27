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Съемка порно в кабинете гинеколога в Одессе: появились подробности

27 ноября, 13:31

Врач установил в помещении скрытую камеру

Фото: Александр Саенко / Facebook

Фото: Александр Саенко / Facebook

Врачу онкодиспансера в Одессе, который в гинекологическом кабинете на скрытую видеокамеру снимал проведения УЗИ пациенткам и публиковал ролики на порносайте, грозит до семи лет лишения свободы.

Как рассказали в прессе-службе местной полиции, по факту распространения порнографической продукции уже открыли уголовное производство, следствие продолжается.

Ранее мы сообщали, что тайная камера снимала пациенток, которые приходили в течение года – с начала 2018 до апреля 2019. Правоохранители изъяли видеокамеру и компьютерную технику подозреваемого. Сейчас ее отправили на экспертизы. Сайту "Сегодня" удалось выяснить и некоторые другие подробности.

Напомним, за последнее время это не первый скандал, связанный с медиками. Недавно активисты в Харькове обвинили врачей в смерти пенсионерки.

А в Киеве разоблачили руководителя отделения одного из институтов Национальной академии медицинских наук, вымогавшего взятку за проведение операции на печени.

Ранее мы сообщали о том, что в больницах происходит немало краж. Подробности – в сюжете:

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Одесса порно врач полиция гинеколог съемка

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