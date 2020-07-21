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Михаил Поплавский "зажег" Сеть танцем с доярками: забавное видео

Сегодня, 11:59

Курьезный ролик за сутки набрал больше 220 тысяч просмотров

Известный украинский певец и президент Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский станцевал с доярками. Видео опубликовано на его личной странице в Instagram.

"В родном селе Мечиславка на молочно-товарной ферме! Зажигали с доярками Куценко Валей и Белоконь Аней", – указано в подписи к видео.

Курьезный ролик за сутки набрал больше 220 тысяч просмотров, а также сотни комментариев. Артист в посте спросил у своих подписчиков, ждут ли они новых видео и предложил писать свои предложения.

INSTAGRAM

"Зажигайте и продолжайте радовать глаза украинцев", "Вы молодец! Побольше таких видео!", "Подняли настроение", "Спасибо, главное молодая душа", "Так круто! Хотим больше видео", "Всегда смотрю вас с улыбкой", "Крутое и очень позитивное видео. Вы лучшие", – пишут в комментариях поклонники Поплавского.

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Напомним, ранее в Киеве пассажиры сняли на видео девушку, которая зажигательно танцевала в метро.

Смотрите видео: жительница Запорожья станцевала зажигательный танец на фонтане

Кроме этого, "Сегодня" писали о 73-летней балерине из Киева, которая покоряет зрителей своими танцами.

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Источники: Сегодня , Instagram | Poplavskiy_michail
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