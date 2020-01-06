73-летняя балерина из Киева покоряет зрителей своими танцами

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В свои 73 года жительница Киева, балерина Алла Сердцева продолжает танцевать, преподавать и вдохновлять детей.

"Сегодня" побывали на занятии, на котором учат не только искусству балета, но и силе духа.

Алла Сердцева – требовательна и в то же время внимательна к каждому ученику. Она влюблена в балет. Такой "Сегодня" увидели эту женщину, в прошлом – приму театра, а ныне – преподавательницу.

"Моя основная работа – не критиковать. Критиковать может каждый. Сказать: косая, кривая, горбатая. Я, наоборот, воспитываю в детях такие понятия: ты можешь, ты лучшая, ты красавица, ты большая молодчинка", – объясняет хореограф Алла Сердцева.

Алле Григорьевне – 73. Но перед возрастом она не пасует –до сих пор в отличной форме, потому что все время в работе.

"В 73 года я отплясала гопак, и попрощалась со сценой своей родной. Это уникальное искусство, так как ни одна гимнастка мира вам не сделает то, что делает балерина в 70 лет", – говорит Алла Сердцева.

Маленькие ученицы приходят на занятия, как на праздник: одевают любимые платья и делают прически. Наставницу уважают, но не боятся.

"Она настойчива, добивается того, чтобы мы старались и хорошо занимались", – говорит ученица Аллы Сердцевой Вера.

"Она нормальная преподавательница, и нормальная учительница", – говорит еще одна юная балерина Александра.

Алла Григорьевна покорила не только детские, но и взрослые сердца. Теперь и некоторые из мамы учениц – тоже на пуантах.

"Мы за один месяц сделали такое, что я думала, что надо тренироваться годами", – говорит ученица Аллы Григорьевны Марина.

"Она рассказывает, что мышцы есть не только на ягодицах и на коленях, а еще в нашей голове, и тренируются они также танцем", – рассказывает коллега Аллы Сердцевой Лидия.

Быть образцом для других – большая ответственность.

"Моя работа является продолжением моего жизненного пути. Я не имею права плохо выглядеть. Как мой сын говорит: мама, ты не вправе быть серой мышкой", – рассказывает хореограф Алла Сердцева.

По нашей просьбе Алла Григорьевна показывает награду с всемирного фестиваля. Говорит: этот приз 17 лет не давали одной стране. Но новые победы у Аллы Сердцевой – еще впереди.

Напомним, что ранее сообщалось, что китайские пенсионерки выступают в балете и даже выезжают на гастроли.

Также в Днепре работает необычная балетная студия.

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