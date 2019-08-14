"Могила Тараса Шевченко" стала самым раскаленным местом Европы

Воздух в городе Канев Черкасской области прогрелся до +35,8 градусов по Цельсию

В Каневе похоронен Тарас Шевченко Фото: Depositphotos

Украинский город Канев, где похоронен великий украинский поэт и художник Тарас Шевченко, является самым жарким городом в Европе. Об этом в среду, 14 августа, в своей Facebook-странице сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

Скриншот: facebook.com/Віталій Постригань

"Раскаленным воздухом из Африки накрыло Черкащину. А в Лондоне, Париже всего лишь 19-21 градусов выше нуля", – отметил он, добавив, что воздух в городе прогрелся до +35,8 градусов по Цельсию.

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"Вчера вечером, около 19:00, панели приборов в автомобиле показывали 35 градусов. Подумал, что машина нагрелась так за время простоя. Получается, температура действительно зашкаливала", – написал в комментариях житель Черкасс Артем Фиалковский.

Напомним, что, по данным синоптиков, 14 августа ряд западных областей накроет непогода. При этом последний летний месяц в этом году хоть и теплее обычного на 1,5–2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы – таков был прогноз погоды от синоптиков. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду.

Отметим, что в Киеве на фоне 30-градусной жары разбушевалась непогода, из-за которой в столице ограничено движение фур.

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