В Киеве из-за жары ограничил движение фур

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В связи с повышением температуры воздуха в Киеве ограничено движение большегрузного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.

"Значительная интенсивность движения большегрузного транспорта, а также повышение температуры воздуха выше +28 °C приводит к разрушению покрытия дорог и образованию на них продольной и усадочной деформации. С целью сохранения дорожного покрытия автомобильных дорог и улиц столицы в период длительной жаркой погоды вводится временное ограничение дорожного движения для большегрузного транспорта с 12:00 до 18:00. Время ограничения может варьироваться, в соответствии с температурным режимом", – говорится в сообщении.

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Отметим, что 14 августа, по данным Укргидрометцентра, в столице будет 32-градусная жара, но при этом ожидаются и дожди с грозами. Кроме того, такая же погода будет в Чернобыле, Тетереве, Фастове, Белой Церкви.

Напомним, что на прошлой неделе Киев накрыл мощнейший ливень с ураганом. Сильный ветер повалил десятки деревьев, в нескольких местах произошли подтопления. Больше всего непогода наделала беды на Троещине, Русановке и Виноградаре. В частности, ветер посрывал крыши в нескольких постройках и погнул борды.

Отметим, что в июле столицу дважды накрывали сильные дожди. В результате непогоды были затоплены несколько улиц, повалены деревья и заблокировано движение транспорта. Также новости "Сегодня" писали, что второй месяц лета, по данным метеорологов, был контрастным.

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