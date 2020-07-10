На видео показали, как корабль с четырьмя тысячами иномарок уходит под воду

Судно распилят на восемь частей, а обломки утопят в Атлантическом океане

Грузовое судно MV Golden Ray с четырьмя тысячами иномарок, которое потерпело катастрофу осенью 2019 года, решили распилить и утопить в водах Атлантического океана. Как именно это будет происходить, эксперты показали на коротком видео. Об этом сообщает издание The Drive.

Корабль MV Golden Ray вышел из американского порта Брансуик в штате Джорджиа осенью прошлого года. Он перевозил 4,2 тысячи машин марок Hyundai и Kia. Неожиданно 200-метровое судно дало крен и перевернулось. На борту произошел пожар.

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Специалисты, обдумав варианты утилизации, решили корабль распилить на восемь частей, вывезти на баржах и утопить обломки в Атлантическом океане. Доставать автомобили из трюмов не будут – их распилят и уничтожат вместе с судном.

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Напомним, ранее появилось видео старинного судна, затонувшего в Днепре. Находку обнаружили еще в прошлом году, но осмотреть решили только сейчас. Кроме этого, "Сегодня" писали о судне, которое затонуло в Атлантическом океане.

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