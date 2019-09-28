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В Атлантическом океане затонуло судно, с которого удалось спасти украинцев

28 сентября, 20:40

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/ Фото: marinetraffic.com

Судно Bourbon Rhode, исчезнувшее во время шторма в Атлантическом океане, затонуло. Об этом заявил судовладелец, – пишет УНН.

Ранее сообщалось, что судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого — граждане Украины, пропало во время шторма в Атлантическом океане 26 сентября. Это случилось на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции). По данным СМИ, судно направлялось в Джорджтаун (Гайана) с Канарских островов и попало в циклон. На борту находилось 14 членов экипажа.

Судовладелец уточнил, что трое членов экипажа судна, среди которых двое — украинцы, — были спасены благодаря самолету ВМС Франции, который был направлен в зону поиска. Члены экипажа были найдены на спасательной шлюпке, им оказывается помощь.

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К поискам подключились другие суда, находящиеся в районе исчезновения Bourbon Rhode.

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Напомним, ранее сообщалось, что накануне у берегов оккупированного Крыма, в районе Судака затонул прогулочный катер , на борту которого находилось 14 человек – 12 пассажиров и двое членов экипажа.

К слову, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Турции потерпело крушение грузовое судно , на борту которого находились 13 человек, в том числе девять украинцев. Также стало известно, что в результате трагедии погибли два человека, еще четверо пропали без вести. Семь членов экипажа удалось спасти.

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Источник: УНН

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