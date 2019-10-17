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Необычные случаи спасения животных показали на видео

"Сегодня" рассказывают о самых резонансных инцидентах последних дней

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:21
В Перу выпустили на свободу шесть морских львов
В Перу выпустили на свободу шесть морских львов
Фото: Pixabay

Американка Кэти ВанБларикум спасает насекомых – возвращает им способность летать. Девушка работает дизайнером украшений, а в свободное время помогает летунам. Недавно спасла монарха, пересадив ему крыло другого бабочки. Несколько дней подкармливала красавца нектаром из губки, а затем выпустили на свободу.

А вот еще одна история спасения: в Перу выпустили на свободу шесть морских львов. Малыши осиротели и могли умереть, если бы не зоозащитники. Они забрали животных в приют, вырастили, откормили и теперь возвращают в природную среду.

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"Мы выпускаем пять самцов и одну самку. Им всем по семь месяцев, весят где-то по 20 килограммов. К нам они попали с истощением и обезвоживанием. Львы потеряли мам. Но, к счастью, после реабилитации, которая продолжалась полтора месяца, теперь они могут жить самостоятельно", – заявил Карлос Яйпен, председатель организации защиты морских животных.

Курьезный инцидент произошел и в бельгийском Антверпене – прямо на глазах у ошарашенных посетителей одна акула загрызла другую. Сотрудники говорят, что до этого они мирно уживались несколько лет.

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Необычная история произошла и с 36-летней Дуангтой Бунми. Вернувшись домой с работы, она пошла в туалет и обнаружила там двухметрового питона. Выпроваживать незваного гостя из дома пришлось спасателям.

Ранее мы писали о том, что в Харьковской области выживание многих представителей флоры и фауны оказалось под угрозой. Кроме того, не так давно постоянный участник акций в защиту животных Виталий Дейнега рассказал в комментарии сайту "Сегодня", почему важно защищать животных.

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Источник: Сегодня
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