Красная книга: в Харьковской области исчезают 386 видов животных, а 53 вида растений уже не вернуть

Экологи рассказали об опасности, которая нависла над живыми существами региона













В Харьковской области выживание многих представителей флоры и фауны оказалось под угрозой – в Красную книгу внесены сотни живых существ, а некоторые уже пропали безвозвратно.

РАСТЕНИЯ.

Как рассказала журналистам "Сегодня" кандидат биологических наук, ботаник Карина Звягинцева, за 150 лет на территории Харькова бесследно исчезли 53 вида растений, а в области — примерно на десяток больше.

"Лесную лилию мартогон с полвека не видно на территории нашей области, хотя в Украине есть. Очень редкими являются растения из семейства орхидных, к примеру, пальчатокоренник. Встретить краснокнижные растения можно чаще всего в национальных природных парках", — объяснила биолог.

Так, в мае прошлого года на территории Двуречанского парка обнаружили единственный экземпляр ятрышника шлемоносного из семейства орхидных, который не встречали уже 100 лет. На грани исчезновения находятся и лекарственные растения – валериана, девясил, кровохлебка, сон-трава. Редкими в регионе считаются и некоторые виды папоротника.

"На железнодорожной станции "Новожаново" прямо на путях растет гроздовник полулунный, но защитить эту территорию мы не можем, она принадлежит железной дороге", — говорит ученая.

Стоит добавить, что одной из причин исчезновения растений оказалось появление новых видов.

"Семена заносятся по железнодорожным и автодорожным путям", — объяснила биолог.

К примеру, на железнодорожных станциях "Основа" и "Сортировка" растут якорцы стелющиеся, занесенные с Кавказа. Заселяют новые растения и с практической целью.

"У нас есть около пяти экземпляров ваточника сирийского — его коробочки напоминают хлопок", — отметила она.

Еще одна новинка из 1990-х — рейнотрия японская, или горец японский.

"Растение высотой в метр-полтора с крупными листьями служит живой изгородью. Разрастается хорошо, но корни разрушают асфальт", — добавила Звягинцева.

А пришлые американский клен и ложноакациевая робиния вытесняют другие растения.

ЖИВОТНЫЕ.

Как рассказала нам кандидат биологических наук, зоолог Татьяна Атемасова, Красная книга Харьковского региона становится все толще и насчитывает уже 386 исчезающих и редких видов.

"С 1930-х в регионе не водится стерлядь. Легенды столетней давности ходят о дрофе в Купянске. Сокращается численность обыкновенного карася, поскольку он не любит вторжения человека, норовящего почистить зарастающие русла водоемов. Серый гусь до сих пор считается охотничьим, хотя у нас в регионе — только несколько десятков пар", – посетовала она.

Многие животные исчезают из-за смены климата.

"Из-за высыхания ольшаников исчезает серый журавль. Раньше в Изюме было 25 гнезд, а сейчас — от силы несколько пар. Настолько стало жарче и суше", — объяснила зоолог.

От действий человека пострадали и цапли, которые кормятся на рыборазводных прудах.

"Хозяева считают их вредителями, хотя они питаются остатками мелкой рыбешки. Некоторые ставят распятое мертвое животное как пугало на воде", — рассказала зоолог.

А вот некоторых животных удается увидеть спустя десятки лет. Так, около пяти лет назад местные жители принесли ученым редкое животное со змеевидным телом — украинскую миногу, считавшуюся давно исчезнувшей. Правда, местные думали, что это червяк, и использовали как наживку.

Удивление вызвала и находка рыбы-иглы в озере в Боровой: возможно, принесло морскую рыбешку из Азовского моря по каналу Днепр – Донбасс. Появились здесь и морские бычки. А несколько недель назад на университетской биостанции Харьковского национального университета в поселке Гайдары увидели мухоловку-пеструшку.

"Это редкая воробьинообразная птица, которой не было видно уже около 20 лет", — сказала Татьяна Атемасова.

Также недавно в соцсетях показали очень редкого жителя региона степного хоря — перевязку. Приживаются в регионе и новые животные.

"В 1980-х в Полтавской области расселяли бобра, а у нас проводили мелиорацию. Соорудили мелиоративную систему, осушили пойму, она заросла ивой, а находящийся рядом бобр туда пришел", — рассказала Атемасова.

Рыжая цапля — любительница южных широт — поселилась в 1980-х, а в 2004-м прилетел степной орел-курганник. Очень опасное животное — волкособака, которое впервые увидели в 2006-м.

"Гибрид — страшнее и крупнее волка, человека не боится, подходит к жилью и нападает на людей", — говорит ученая.

Напомним, ранее мы писали о том, как в оккупированном Крыму, на территории санатория "Ясная поляна" в поселке Гаспра, недалеко от Ялты, начали пилить уникальные вековые деревья можжевельника, занесенные в Красную книгу.

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