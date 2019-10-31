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Невероятные фото: показали необычного хищника с золотым зубом

Животное живет на биостанцию в немецком городе Масвайлер

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:26
Тигрице Каре установили золотой клык
Тигрице Каре установили золотой клык
Фото: cen

Международная команда ветеринаров установила золотую коронку тигрице по кличке Кара. Хищник живет на биостанции в городе Масвайлер (Германия). Об этом сообщает издание The Sun.

Ранее ветеринары обнаружили в клыке Кары две глубоких дырки. Эксперты опасались, что клык может сломаться в любой момент и причинить большой кошке невыносимую боль.

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"Тигрице в ходе полуторачасовой операции почистили поврежденный зуб и слегка отшлифовали его, чтобы запломбировать. Коронка идеально подошла", – рассказывает 37-летний биолог Флориан Эйсерло, отметив, что Кару посадили на специальную диету, и три недели спустя она снова могла есть мясо и разжевывать кости.

Тигрице Каре установили золотой клык
Фото: cen
Тигрице Каре установили золотой клык
Фото: cen
Тигрице Каре установили золотой клык
Фото: cen
Тигрице Каре установили золотой клык
Фото: cen
Тигрице Каре установили золотой клык
Фото: cen
Тигрице Каре установили золотой клык
Фото: cen
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К слову, шестилетнюю тигрицу конфисковали из частного владения на ферме в городе Муньяно в Италии в 2013 году.

Напомним, львиный прайд Бердянского зоопарка пополнился малышками-львицами. Кроме этого, мы писали, как в Луцком зоопарке спасли маленького тигренка.

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