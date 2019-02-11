Обнаженная преподавательница вышла на протест и "взорвала" сеть

Женщина написала на своем теле, что она против Brexit

Женщина разделась во время интервью Фото: pixabay

Доктор Виктория Бейтман, преподающая в Кембриджском университете, полностью обнажилась в эфире Radio 4. Таким образом экономист хотела выразить свой протест в отношении выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Эксперт должна была дать пятиминутное интервью ведущему Джону Хамфрису. Когда Бейтман сняла пальто, он обнаружил, что на гостье нет никакой одежды. "О, я вижу, ты голая", – удивленно прокомментировал Хамфрис. В эфире журналист уточнил, что на теле Бейтман были выведены слова "Brexit Leaves Britain Naked" ("Брекзит оставляет Британию голой").

Протест Виктории Бейтман Фото: Radio 4

В интервью эксперт бросила вызов члену парламента Джейкобу Рис-Моггу, который является ярым сторонником Brexit. "Я приглашаю Джейкоба Рис-Могга провести откровенную дискуссию со мной, и мы дойдем до корней этой проблемы", – заключила она.

Протест Бейтман анонсировала в Twitter. "Сегодня утром на BBC Radio 4 после 8:40 я говорю о #Brexit и #NakedProtest. Надеюсь, в студии достаточно тепло!" – написала она.

TWITTER— Dr Victoria Bateman (@vnbateman) February 8, 2019

Напомним, ранее лидер Палаты общин британского парламента Андреа Лидсом заявила, что дату выхода Великобритании из состава Европейского Союза могут перенести на несколько недель, чтобы у правительства было время на утверждение соглашения с Брюсселем.

В то же время британский министр по делам Brexit Стивен Баркли считает, что Европейский союз вряд ли продлит срок действия статьи 50 Лиссабонского договора.

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