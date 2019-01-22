Отсрочка Brexit не пройдет: министр назвал причину
Брюссель не хочет продлевать действие статьи 50 Лиссабонского договора из-за майских выборов в Европарламент
Европейский Союз вряд ли продлит срок действия статьи 50 Лиссабонского договора, регламентирующей порядок выхода стран-членов из ЕС, считает британский министр по делам Brexit Стивен Баркли.
"Продление – это не подарок Великобритании от другой стороны", – сказал он 22 января в интервью британской телерадиокорпорации BBC.
Стоит отметить, что действие статьи Лондон запустил 29 марта 2017 года. Согласно действующему механизму, Великобритания должна покинуть Евросоюз через два года после этого – то есть, 29 марта 2019 года.
Баркли утверждает, что некоторые депутаты хотят добиться этого ради "жесткого" Brexit – чтобы Великобритания покинула ЕС без соглашения.
По его словам, такая постановка вопроса является "упрощением", а в Брюсселе обеспокоены последствиями продления действия статьи 50 в связи с выборами в Европарламент, запланированными на май 2019 года.
Напомним, накануне премьер-министр Тереза Мэй представила в британском парламенте альтернативный план Brexit, суть которого заключается в возобновлении переговоров с Брюсселем по вопросу пограничного контроля между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.
Кроме того, она выразила намерение добиваться выхода страны из Евросоюза, но приняв соглашение об этом с Брюсселем.
В то же время, согласно недавнему опросу, на повторном референдуме жители королевства готовы проголосовать за дальнейшее членство в ЕС.
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