Отсрочка Brexit не пройдет: министр назвал причину

Брюссель не хочет продлевать действие статьи 50 Лиссабонского договора из-за майских выборов в Европарламент

Стивен Баркли. Фото: AFP

Отсрочка Brexit не пройдет: министр назвал причину //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/72c/a06/5c472ca06a87e.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/72c/a06/5c472ca06a87e.jpg 2019-01-22T16:53:00+02:00 Евросоюз Брюссель не хочет продлевать действие статьи 50 Лиссабонского договора из-за майских выборов в Европарламент

Европейский Союз вряд ли продлит срок действия статьи 50 Лиссабонского договора, регламентирующей порядок выхода стран-членов из ЕС, считает британский министр по делам Brexit Стивен Баркли.

"Продление – это не подарок Великобритании от другой стороны", – сказал он 22 января в интервью британской телерадиокорпорации BBC.

Стоит отметить, что действие статьи Лондон запустил 29 марта 2017 года. Согласно действующему механизму, Великобритания должна покинуть Евросоюз через два года после этого – то есть, 29 марта 2019 года.

Баркли утверждает, что некоторые депутаты хотят добиться этого ради "жесткого" Brexit – чтобы Великобритания покинула ЕС без соглашения.

По его словам, такая постановка вопроса является "упрощением", а в Брюсселе обеспокоены последствиями продления действия статьи 50 в связи с выборами в Европарламент, запланированными на май 2019 года.

Напомним, накануне премьер-министр Тереза Мэй представила в британском парламенте альтернативный план Brexit, суть которого заключается в возобновлении переговоров с Брюсселем по вопросу пограничного контроля между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Кроме того, она выразила намерение добиваться выхода страны из Евросоюза, но приняв соглашение об этом с Брюсселем.

В то же время, согласно недавнему опросу, на повторном референдуме жители королевства готовы проголосовать за дальнейшее членство в ЕС.

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Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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