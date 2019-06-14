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Пенсионерка купила в магазине виноград с ядовитым пауком

В качестве компенсации магазин предоставил Джиллиан подарочный сертификат

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:21
Британка купила в магазине виноград с опасным пауком
Британка купила в магазине виноград с опасным пауком
Фото: Depositphotos

63-летняя британка Джиллиан Шиверс из города Ньюарк-он-Трент, что находится в графстве Ноттингемшир (Великобритания), купила в сети магазинов Morrisons виноград с пауком-птицеедом. "Сюрприз" женщина обнаружила уже дома, когда подавала десерт своим внукам, сообщает The Sun.

Шиверс рассказывает, что увиденное привело ее в ужас. Британка сразу же позвала мужа Тони, который поймал паука и утопил его в кастрюле с горячей водой.  

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В качестве компенсации магазин предоставил Джиллиан подарочный сертификат на десять фунтов стерлингов (335 гривен). На данный момент компания проводит внутреннее расследование. Предположительно, паук попал в упаковку, когда виноград перевозили из Чили. 

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Пауки-птицееды – членистоногие, отличающиеся экзотическим внешним видом, длинными мохнатыми конечностями и броским окрасом. Все виды птицеедов в той или иной степени ядовиты, однако некоторые из них имеют относительно низкую степень токсичности яда.

Напомним, сотрудники таможни Филиппин обнаружили весьма неожиданную контрабанду – в страну пытались ввезти сотни ядовитых пауков. Членистоногих скрывали в подарочных коробках с печеньем и овсянкой из Польши. Кроме этого, мы рассказывали, как пауки оплели паутиной пляж в Греции.

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