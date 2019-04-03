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На Филиппинах перехватили "овсянку с тарантулами"

Сегодня, 14:42

В аэропорту Манилы обнаружили контрабанду – коробки из-под хлопьев с сотнями редких пауков

Фото: AFP
На Филиппинах перехватили "овсянку с тарантулами" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/499/8e3/5ca4998e3e42d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/499/8e3/5ca4998e3e42d.jpg Другие страны В аэропорту Манилы обнаружили контрабанду - коробки из-под хлопьев с сотнями редких пауков

Сотрудники таможни Филиппин обнаружили весьма неожиданную контрабанду – в страну пытались ввезти сотни ядовитых пауков. Членистоногих скрывали в подарочных коробках с печеньем и овсянкой из Польши.

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"757 живых ядовитых тарантулов, которые могут вызвать слепоту, были задержаны таможенным контролем международного аэропорта имени Ниноя Акино в Маниле 1 апреля 2019 и переданы в отдел мониторинга перемещения диких животных 2 апреля 2019", – указали в бюро таможенной службы страны.

Как отмечается, пауков обнаружили в почтовом центре недалеко от международного аэропорта Манилы.

"757 живых тарантулов находящегося под угрозой исчезновения вида, были спрятаны в овсяной каше и печенье в подарочной упаковке и отправлены из Польши неким Войцехом Пакашем жителю города Калукан Джесси Камаро", – утверждают в таможне Филиппин.

Напомним, в прошлом месяце в столице Филиппин работники международного аэропорта обнаружили четыре чемодана, в которых пытались провезти около 1,5 тыс. черепах редких видов общей стоимостью 90 тыс. долларов.


Мы также писали, что украинские таможенники конфисковали порядка 1600 жеглов, которых собирались контрабандой отправить из Киева в Оман.

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Тег Филиппины, паук, пауки, тарантул, манила, контрабана

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