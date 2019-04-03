На Филиппинах перехватили "овсянку с тарантулами"
В аэропорту Манилы обнаружили контрабанду – коробки из-под хлопьев с сотнями редких пауков
Сотрудники таможни Филиппин обнаружили весьма неожиданную контрабанду – в страну пытались ввезти сотни ядовитых пауков. Членистоногих скрывали в подарочных коробках с печеньем и овсянкой из Польши.
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"757 живых ядовитых тарантулов, которые могут вызвать слепоту, были задержаны таможенным контролем международного аэропорта имени Ниноя Акино в Маниле 1 апреля 2019 и переданы в отдел мониторинга перемещения диких животных 2 апреля 2019", – указали в бюро таможенной службы страны.
Как отмечается, пауков обнаружили в почтовом центре недалеко от международного аэропорта Манилы.
"757 живых тарантулов находящегося под угрозой исчезновения вида, были спрятаны в овсяной каше и печенье в подарочной упаковке и отправлены из Польши неким Войцехом Пакашем жителю города Калукан Джесси Камаро", – утверждают в таможне Филиппин.
Напомним, в прошлом месяце в столице Филиппин работники международного аэропорта обнаружили четыре чемодана, в которых пытались провезти около 1,5 тыс. черепах редких видов общей стоимостью 90 тыс. долларов.
Мы также писали, что украинские таможенники конфисковали порядка 1600 жеглов, которых собирались контрабандой отправить из Киева в Оман.
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