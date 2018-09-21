Ужас арахнофоба: пауки оплели паутиной пляж в Греции

Окутанными оказались каждое дерево и каждый куст на 300-метровом участке пляжа острова Айтолико

Жители греческого острова Айтолико обнаружили далеко не самую приятную находку – один из местных пляжей оказался полностью оплетен паутиной. Окутанными оказались каждое дерево и каждый куст на 300-метровом участке пляжа.

Специалисты считают это работой пауков рода Tetragnatha, распространенных на прибрежных территориях с высокой влажностью.

Сейчас на Айтолико сложились идеальные условия для их спаривания. В такой период они могут создавать огромные гнезда.

В то же время, ученые уверяют, что ни флоре, ни человеку эта паутина угрозы не представляет. И даже наоборот – увеличенная популяция пауков сократит количество расплодившихся на острове москитов.

Как мы писали, аналогичный случай произошел в Новой Зеландии, где пауки заплели паутиной целое поле.

Напомним в прошлом году на Мадагаскаре нашли пауков Caerostris darwini, способных плести многометровые "мосты" из паутины.

Ранее сообщалось о самом старом пауке в мире – 43-летней самке вида Giaus Villosus. Почти всю ее жизнь, 42 года за ней наблюдала австралийский ученый Барбара Йорк Мейн.