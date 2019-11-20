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Пилот случайно перепутал Киев с Москвой: реакция пассажиров самолета

Видеозапись курьезного инцидента появилась на YouTube

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:53

Пилот авиакомпании Wizzair перепутал Киев с Москвой в ходе обращения к пассажирам при посадке. Инцидент произошел в понедельник, 18 ноября, на рейсе из лондонского аэропорта Лутон в украинскую столицу. Отмечается, что самолет в Москву вылетал с ним в одно и то же время. Видеозапись инцидента появилась на YouTube-канале Topfelya.

На размещенных в сети кадрах запечатлен процесс руления самолета по взлетно-посадочной полосе, за кадром слышно, как пилот сначала сообщает об успешной посадке в Москве, а спустя несколько секунд поправляет себя, извиняется и называет Киев.

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"Некоторые пассажиры, включая моих друзей, были в шоке в течение нескольких секунд. Они были полностью уверены, что сели не на тот самолет и оказались не в том городе. А ведь летели именно в Украину, чтобы посетить Государственный музей авиации им. Олега Антонова – один из крупнейших авиационных музеев, демонстрирующих советские технологии. Хорошо, что пилот вскоре исправил свою ошибку и принес извинения", – указывается в описании YouTube-канала Topfelya.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как на борту самолета американской авиакомпании подрались пилот и стюардесса. Таким образом любовники выясняли отношения. Видео драки зафиксировали камеры слежения на борту лайнера. А в Австралии пилот-новичок попал в крайне опасную ситуацию, когда его инструктор потерял сознание.

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