На борту самолета американской авиакомпании подрались пилот и стюардесса (видео)

А в США пилот подрался со стюардессой. Капитан воздушного судна авиакомпании Republican Airways плюнул в женщину, та ответила ударом в лицо.

Таким образом выясняли отношения любовники, которые вместе уже год. Видео драки зафиксировали камеры слежения на борту лайнера. Когда члены команды подрались, пассажиров в самолете не было. Они как раз ожидали посадки. Дебоширов компания уволила.

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Но чаще в самолетах дерутся не члены экипажа, а пассажиры. Так ранее новости "Сегодня" писали о том, что россияне устроили за границей побоище в самолете. Дебоширов высадили из самолета, из-за чего вылет рейса задержали более чем на 45 минут.

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Мы также писали о другом инциденте на борту с россиянами, один из которых под угрозой взорвать пассажирский самолет захватил воздушное судно, летевшее из Сургута в Москву. В результате лайнер сел в Ханты-Мансийске, где нарушителя задержали. Им оказался психически нездоровый мужчина, которого ранее неоднократно задерживали в пьяном виде за административные правонарушения.

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