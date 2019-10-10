Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,7
27,12

На борту самолета американской авиакомпании подрались пилот и стюардесса (видео)

10 октября, 18:20

Обоих дебоширов Republican Airways немедленно уволила

А в США пилот подрался со стюардессой. Капитан воздушного судна авиакомпании Republican Airways плюнул в женщину, та ответила ударом в лицо.

Таким образом выясняли отношения любовники, которые вместе уже год. Видео драки зафиксировали камеры слежения на борту лайнера. Когда члены команды подрались, пассажиров в самолете не было. Они как раз ожидали посадки. Дебоширов компания уволила.

Реклама

Но чаще в самолетах дерутся не члены экипажа, а пассажиры. Так ранее новости "Сегодня" писали о том, что россияне устроили за границей побоище в самолете. Дебоширов высадили из самолета, из-за чего вылет рейса задержали более чем на 45 минут.

В тренде
ЕС даст ответ по вопросу соглашения о Brexit: Макрон назвал сроки

Мы также писали о другом инциденте на борту с россиянами, один из которых под угрозой взорвать пассажирский самолет захватил воздушное судно, летевшее из Сургута в Москву. В результате лайнер сел в Ханты-Мансийске, где нарушителя задержали. Им оказался психически нездоровый мужчина, которого ранее неоднократно задерживали в пьяном виде за административные правонарушения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США драка пилот стюардесса любовники

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США возросло число жертв крушения бомбардировщика времен Второй мировой войны
В США возросло число жертв крушения бомбардировщика времен Второй мировой войныСША
На фото впервые показали
На фото впервые показали "корабль-призрак" из прошлого векаFun
Свидетель подменил невесту на свадьбе в США: видео
Свидетель подменил невесту на свадьбе в США: видеоСША
В США стартовал крупнейший в мире фестиваль воздушных шаров
В США стартовал крупнейший в мире фестиваль воздушных шаровСША
В Лос-Анджелесе женщина удивила пассажиров метро невероятной арией
В Лос-Анджелесе женщина удивила пассажиров метро невероятной ариейСША
Трампу не место в
Трампу не место в "нормандском формате": в США назвали причинуПолитика

Новости партнеров

Loading...