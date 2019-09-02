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В Австралии авиаинструктор потерял сознание в небе: ученик не растерялся

2 сентября, 11:38

Посадить самолет пилоту-новичку Максу Сильвестру помогли диспетчеры

/ Фото: Pixabay

В Австралии, где ранее авиатор нарисовал в небе две неприличные фигуры, пилот-новичок попал в крайне опасную ситуацию, когда его инструктор потерял сознание.

Инцидент произошел с австралийцем Максом Сильвестром, сообщает BBC. Ситуацию усложнило то, что это был его первый тренировочный полет.

После случившегося мужчина связался с авиадиспетчерской службой.

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"Я стараюсь удержать его (самолет – ред.), но он продолжает падать", – сказал он.

Операторы объясняли Максу, что делать, и благодаря инструкциям посадка прошла успешно. На взлетно-посадочной полосе его уже ждали родственники и спасатели, которые отвезли в больницу.

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"На самолете нет никаких повреждений. Фактически, это было идеальное приземление", – сказал владелец школы пилотов Чак Макелви, похвалив Сильвестра за проявленную выдержку.

Любопытно, что в мае в Австралии произошел похожий инцидент, но тогда сознание потерял пилот-стажер. Почувствовав головную боль, мужчина лишь успел включить автопилот, после чего в течение 40 минут с ним не могли установить связь. Придя в сознание, он при помощи диспетчеров смог посадить самолет.

А вот прошлой осенью испанские авиаторы отличились необычной выходкой, начертив траекторию мужского детородного органа в небе над Кадисским заливом. 

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Австралия самолет пилот инструктор

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