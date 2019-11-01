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Порода собак резко подорожала из-за заявления Дональда Трампа

Президент США сообщил, что бельгийские овчарки малинуа участвовали в ликвидации главаря "Исламского государства"

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:37
Пес Конан, который участвовал в ликвидации главаря "Исламского государства" Фото: twitter.com/realDonaldTrump
Пес Конан, который участвовал в ликвидации главаря "Исламского государства"
Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Цены на бельгийских овчарок малинуа рекордно выросли в цене из-за недавнего заявления президента США Дональда Трампа. Он сообщил, что именно представители этой породы собак участвовали в ликвидации главаря "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Об этом пишет TMZ.

Смотрите видео: Трамп рассказал, как погиб главарь ИГИЛ

"Мне поступило предложение продать такую же собаку за 85 тысяч долларов. До того, как президент США Дональд Трамп показал фото геройского пса Конана, взрослые малинуа продавались по цене до 25 тысяч долларов, а щенки – по две тысячи долларов", – утверждает Ирен Хаукрофт, владелец питомника Ruidoso Malinois (крупнейшего поставщика малинуа американской армии). Женщина добавила, что теперь ее засыпали просьбами продать собаку. При этом в питомнике сейчас растут 73 малинуа.

К слову, 30 октября Трамп разместил на своей странице в Twitter фотографию пса Конана, который стал одним из ключевых участников спецоперации. На снимке президент вешает на шею овчарки вымышленную награду – медаль в виде собачьей лапы. "Американский герой!" – подписал снимок глава Белого дома.

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Источник: Сегодня
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