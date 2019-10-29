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Трамп "рассекретил" пса, причастного к ликвидации лидера ИГИЛ

29 октября, 01:42

Его имя продолжает оставаться секретом

/ Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп обнародовал фотографию служебной собаки, которая получила ранения во время спецоперации по ликвидации лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

Фото появилось в Twitter главы Белого дома.

"Мы рассекретили фото замечательной собаки (ее имя продолжает оставаться секретом) которая выполнила просто великолепную работу при захвате и уничтожении лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади!" — написал Трамп.

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Фото: twitter.com/realDonaldTrump

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Протесты в Чили. Фото: REUTERS/RG/TC

Ранее стало известно, что американские военные в сирийской провинции Идлиб успешно ликвидировали главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

Версии гибели аль-Багдади появляются в различных СМИ на протяжении нескольких лет. Официального подтверждения ни одна из них до сих пор не получила.

Ранее мы писали, что Худайфа аль-Бадри, сын главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, предположительно, был уничтожен в результате операции ВКС РФ в Сирии.

Также сообщалось, что аль-Бадри был ликвидирован в ходе операции сирийских правительственных войск близ Хомса. Телеканал боевиков показал изображение молодого человека с автоматом, не сообщив подробности.

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США собака ранение операция лидер уничтожение Дональд Трамп ИГИЛ багдади

Источник: Сегодня

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