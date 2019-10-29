Трамп "рассекретил" пса, причастного к ликвидации лидера ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп обнародовал фотографию служебной собаки, которая получила ранения во время спецоперации по ликвидации лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.
Фото появилось в Twitter главы Белого дома.
"Мы рассекретили фото замечательной собаки (ее имя продолжает оставаться секретом) которая выполнила просто великолепную работу при захвате и уничтожении лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади!" — написал Трамп.
Фото: twitter.com/realDonaldTrump
Ранее стало известно, что американские военные в сирийской провинции Идлиб успешно ликвидировали главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.
Версии гибели аль-Багдади появляются в различных СМИ на протяжении нескольких лет. Официального подтверждения ни одна из них до сих пор не получила.
Ранее мы писали, что Худайфа аль-Бадри, сын главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, предположительно, был уничтожен в результате операции ВКС РФ в Сирии.
Также сообщалось, что аль-Бадри был ликвидирован в ходе операции сирийских правительственных войск близ Хомса. Телеканал боевиков показал изображение молодого человека с автоматом, не сообщив подробности.
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