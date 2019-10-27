Все время плакал и кричал: Трамп рассказал, как погиб главарь крупнейшей террористической организации

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У США нет сомнений в том, что главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакр аль-Багдади мертв, так как удалось проверить его ДНК, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Абу Бакр аль-Багдади мертв. Он был основателем и лидером ИГИЛ. Самой безжалостной и жестокой террористической организации в мире. Соединенные Штаты искали Багдади на протяжении многих лет. Похищение или убийство Багдади было главным приоритетом национальной безопасности моей администрации", – сказал глава США.

Также он добавил, что главарь террористов умер, взорвав на себе жилет смертника. Взрыв убил его и троих детей.

"Сначала мы визуально определили, что это он", – сказал Трамп, говоря о проведенной американскими военными спецоперации в Сирии.

По его словам, военнослужащим удалось получить образцы ДНК лидера ИГ.

"Тест был проведен на месте проведения операции", – добавил Трамп.

"Он умер как собака, он умер как трус. Он сбежал в тупиковый туннель, все время плакал и кричал. К этому времени это место было очищено от людей, которые либо сдались, либо были убиты. 11 маленьких детей вышли из дома и не пострадали. Единственными, кто остался, был Багдади в туннеле, и он потащил с собой троих своих маленьких детей. Он взорвал его жилет, убив себя и трех детей. Его тело было изуродовано взрывом", – сказал президент США.

На утро 27 октября в Белом доме анонсировали "важное заявление" президента США Дональда Трампа , не сообщив никаких подробностей.

Сам Трамп в Twitter ночью без уточнений и деталей написал:"Что-то очень серьезное произошло только что!"

Версии гибели аль-Багдади появляются в различных СМИ на протяжении нескольких лет. Официального подтверждения ни одна из них до сих пор не получила.

Ранее мы писали, что Худайфа аль-Бадри, сын главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, предположительно, был уничтожен в результате операции ВКС РФ в Сирии.

Также сообщалось, что аль-Бадри был ликвидирован в ходе операции сирийских правительственных войск близ Хомса. Телеканал боевиков показал изображение молодого человека с автоматом, не сообщив подробности.

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