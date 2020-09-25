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Невероятное открытие: украинские археологи нашли 700-летнюю крепость (видео)

Сегодня, 15:18

Это сооружение когда-то защищало местных жителей от врагов, предполагают эксперты

На территории государственного заповедника "Меджибож" в Хмельницкой области археологи наткнулись на остатки 700-летней крепости. Как предполагают эксперты, когда-то она защищала местных жителей от врагов. Затем литовский замок сожгли, однако кое-что все же сохранилось и по сей день – остатки каменных стен, дом с печью, а также стрелы, старинные монеты и даже шпоры от ботинок.

"Мы также нашли остатки каменных подпорных конструкций с нишами под столбы. Одна стена почти примыкает к литовской стене и идет от нее в восточном направлении", – рассказывает археолог Антон Барановский.

Детальнее смотрите в сюжете:

Сейчас в Меджибоже идет реставрация. Однако туристам там есть чем себя развлечь: например, можно пострелять из лука, заказать экскурсию или самостоятельно походить вокруг древнего сооружения.

Меджибож – поселок городского типа в Украине, в Летичевском районе Хмельницкой области. Основан в XII веке. Впервые упоминается в Ипатьевской летописи 1146 года. В свое время Меджибож был хорошо укрепленным приграничным пунктом.

Напомним, ранее в поселке Городница Житомирской области нашли клад национального значения – 32 серебряные монеты периода Киевской Руси. Кроме этого, во время реконструкции сквера в Запорожье исследователи обнаружили следы старого города.

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видео археологи крепость Хмельницкая область
Источник: Сегодня
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