В Запорожье раскопали древний город (фото)

Во время реконструкции сквера Пионерского в Запорожье исследователи обнаружили следы старого города: кирпичные и гранитные ступени к лавке Нижнего Гостиного ряда Торговых рядов. Сейчас это улица Почтовая. О находке сообщает Департамент архитектуры и градостроительства Запорожского городского совета в Facebook.

В публикации говорится, что лавка в 1917-1918 годов принадлежала купцу Абраму Моисеевичу Геншафту.

"Торговые ряды на Базарной площади Старого Александровска располагались на месте современного сквера Пионеров в 1874-1905 и 1911-1943 годах. Будучи архитектурной доминантой центральной части Старого Александровска, торговые ряды имели три параллельные ряды скамеек, ограниченные проспектом Соборным, улицам Благовещенской, Почтовой и Базарной и были разрушены во время освобождения Запорожья в 1943 году", – написали в сообщении.

Кроме того, найдены конструкции в Поинерском сквере историки идентифицируют, как остатки фундаментов лавки №12, принадлежавшей Абраму Моисеевичу Геншафту.

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Согласно предоставленным документам, 28 мая 1910 года Геншафт обратился к Александровской городской управы с просьбой: "…Разрешить мне перестройку магазина моего, находящегося на нижнемъ гостинномъ ряда, на углу Екатеринославской и Благовещенской улицъ согласно, прилагаемому при семъ, плана".

То есть, предоставить ему условия для стройки и ограничения на реконструкцию магазина принадлежащей мне на праве частной собственности.

Далее, судя по архивам, городская строительная комиссия, рассмотрев заявление и намерения застройки Геншафта, рекомендует думе рассмотреть вопрос, но ссылается на предыдущие заседания Думы на которых "Дума высказывала пожеланиям воздерживаться отъ такихъ выходов стесняющих ходьбу по тротуарамъ".

"В 2020 году это было бы сформулированно так: "...намерения застройки предоставленные заказчиком нарушают границы красных линий, которые были утверждены на предыдущем заседании городского совета". На что городская управа "...высказывается по неразрешение выступа на Благовещенскую улицу. Июня 8 дня 1910 ". То есть "...отказать в предоставлении градостроительных условий и ограничений", – объяснили в департаменте.

Абрам Моисеевич 23-го июня 1910 "покорнейше проситъ" не отказывать ему и "подвергнуть обсуждению". Судя из найденных остатков магазина Абрама Моисеевича, ему все же не отказали.

Напомним, ранее в Виннице нашли старинное подземелье.

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