Превратить селфи в аниме: новая программа увлекла сеть

Результат зависит от многих фактором, поэтому понравится далеко не всем

Программа Selfie2Anime позволяет превратить селфи в аниме Фото: Selfie2Anime

Разработчики из Перта (Западная Австралия) объявили о запуске нового развлекательного сервиса Selfie2Anime. Программа буквально за минуту превратит вас в героя аниме – для этого нужно только селфи.

"Мы с Рико Бети запустили сайт, на котором вы можете выяснить, каким персонажем аниме вы бы стали! Проверяйте!" – прокомментировал запуск своего ресурса Нэйтан Гловер.

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Для того, чтобы стать "героем аниме" нужно загрузить свою фотографию, обрезать и нажать кнопку "Превратить меня в аниме". Далее вас попросят указать адрес своей почты и подождать секунд 10. Результат зависит от многих фактором, поэтому понравится далеко не всем. Например, чаще всего у нейросети возникают проблемы с изображением глаз.

По словам авторов, за обработку фотографий на их сайте отвечают алгоритмы машинного обучения и нейронная сеть. За основу была взята нейросеть от NCSoft – студии, которая выпустила онлайн-игру Lineage II.

Вот несколько вариантов превращения с фотографиями знаменитостей.

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INSTAGRAM

Напомним, ранее новости "Сегодня" не раз сообщали о том, как дети травмируются, пытаясь сделать оригинальное селфи. Так недавно в Одессе 17-летняя девушка получила ожоги 65% тела после удара током на крыше вагона товарного поезда. Кроме этого, мы объясняли, почему мы делаем селфи и в чем заключается притягательность Instagram.

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