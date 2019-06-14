Ради селфи: в Одессе 17-летняя девушка получила ожоги 65% тела

За жизнь пострадавшей борются медики ожогового отделения

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

В Одесской области 17-летняя девушка из села Карпово Раздельнянского района получила ожоги около 65% поверхности тела после удара током на крыше вагона товарного поезда, пытаясь сделать эффектное селфи.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, трагедия произошла с школьницей из Одессы, которая приехала в гости к дедушке и решила сделать селфи на память об успешной сдаче ВНО.

"Одесситка приехала в гости к дедушке и, гуляя вечером вдоль железнодорожного пути, решила сделать фото на крыше грузового поезда в память об успешно сданном ВНО. Поднявшись по лестнице на крышу вагона, она получила удар током силой 24,5 тысячи вольт", – сообщили в главке.

Несовершеннолетнюю, получившую ожоги 65% поверхности тела, силой удара сбросило на землю. Медиков на место происшествия вызвал ее приятель, который стал очевидцем трагедии. В тяжелом состоянии пострадавшую доставили в ожоговый центр Одессы. Сейчас врачи борются за ее жизнь.

Ранее в Кропивницком 14-летний парень взобрался на крышу поезда, чтобы сделать фото, получил удар током, и оказался в реанимации. Стас выжил только потому, что не коснулся провода. Удар он получил через воздух, предполагают работники станции.

Также сообщалось, что погиб молодой зацепер, делавший селфи на крыше электрички. Кроме того, мы писали, что в Киеве пьяная учительница делала селфи и выпала из окна заброшенного дома.

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