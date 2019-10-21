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Пять "ленивых киллеров" попали за решетку из-за нежелания убивать

В Китае киллеры "перепродавали" друг другу заказ, и в итоге оказались в тюрьме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:41
Киллеры поочередно "перепродавали" друг другу заказ на убийство Фото: Sohu
Киллеры поочередно "перепродавали" друг другу заказ на убийство
Фото: Sohu

В Китае в Гуанси-Чжуанском автономном районе бизнесмен Тан Юхуэй заказал убийство конкурента, заплатив киллеру по имени Си Гуаньгань два миллиона юаней (около семи миллионов гривен). Наемному убийце предоставили информацию о предполагаемой цели – номер телефона, номерные знаки автомобиля и копию документов. Однако Си заказ выполнять не стал. Киллер просто оставил себе половину суммы, а убийство передал другому мужчине, заплатив ему вторую половину. Об этом сообщает издание Shanghaiist.

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Издание отмечает, что на этом "цепочка" не оборвалась. Второй киллер воспользовался той же схемой – передал заказ третьему, третий – четвертому, четвертый – пятому, которым оказался Линь Сянси. Мужчина получил 100 тыс. юаней (чуть более 350 тыс. грн), однако посчитал, что этих деньг недостаточно для того, чтобы убивать человека.

Сянси в апреле 2014 связался с предполагаемой жертвой, и предложил тому инсценировать свою смерть. Уэй не захотел ввязываться в авантюру, а пошел в полицию – в итоге всех шестерых (пять киллеров и заказчик) арестовали.

Бизнесмен Тан Юхуэй получил пять лет тюремного срока, первый киллер – три года и шесть месяцев, второй и третий – три года и три месяца, четвертый – три года и пятый – два года и семь месяцев.

Напомним, в Донецкой области полиция и сотрудники Службы безопасности Украины провели спецоперацию: они инсценировали убийство и спасли жизнь человека, который даже не подозревал, что находится в смертельной опасности. Также мы писали, что житель Львовской области заказал убийство своего кума.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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