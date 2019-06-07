Сопереживают: ученые выяснили удивительный факт про собак

Псы могут отражать уровень стресса, который испытывают их хозяева, утверждают ученые

Собаки способны испытывать стресс вместе с хозяевами Фото: instagram.com/topdezigners

Шведские ученые под руководством Энн-Софи Зундман из Линчипингского университета решили проверить интересную гипотезу о собаках, а именно – может ли стресс человека отражаться на состоянии его питомца. В их исследовании приняли участие 58 человек и их собаки двух разных пород – шелти и колли, сообщает Scientific Reports.

Смотрите видео: как заставить соседскую собаку не лаять

Исследователи рассмотрели, как на уровень стресса собак и их владельцев влияют их личностные качества. Для этого они воспользовались опросником "Большой пятерки" для людей и его аналогом для собак (ответы на второй опросник давали хозяева). Так, ученые выяснили, что невротизм владельцев с уровнем кортизола (один из основных биомаркеров стресса) собак коррелирует отрицательно, а открытость опыту и сознательность – положительно.

Таким образом, авторы вынесли предположение о том, что собаки могут отражать уровень стресса, который испытывают их хозяева. При этом необходимо уточнить, что обнаруженная взаимосвязь – только корреляция, которая не зависела от других показателей, способных влиять на стресс – например, уровня активности.

Что касается эффективных способов снижения уровня стресса (по крайней мере, у людей), то в недавней работе ученые показали, что снизить уровень кортизола (а также другого биомаркера стресса – альфа-амилазы) может времяпрепровождение на свежем воздухе: неспешная прогулка или сидение на скамейке.

Напомним, журналисты рассказали, как найти управу на владельцев агрессивных псов и как требовать возмещения убытков. Кроме этого, мы писали, что в Украине ежегодно от нападений собак гибнут до десяти человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram