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Агрессивные собаки: журналисты рассказали, как найти управу на владельцев псов и как требовать возмещения убытков

Сегодня, 06:25

Собака должна ходить на поводке, не должна тянуть хозяина в разные стороны и должна подчиняться командам

Агрессивные собаки: журналисты рассказали, как найти управу на владельцев псов и как требовать возмещения убытков Украина Собака должна ходить на поводке, не должна тянуть хозяина в разные стороны и должна подчиняться командам


Не один десяток людей в Украине ежегодно погибает от нападений собак, а вот количество покусанных и испуганных агрессивными псами точно даже не известна, поскольку в суд такие случаи обычно не доходят.Например, если собака покусает ребенка, то участковый офицер проведет профилактическую беседу с владельцем собаки по правилам выгула в общественном месте. А еще, кроме воспитательной беседы, могут присудить штраф в 85 гривен.

Именно из-за скудного наказания в случае легких телесных повреждений дела об агрессии собак в суд попадают редко, объясняет адвокат Евгений Грушовец. Совместно с коллегами более двух лет назад разработал законопроект об усилении ответственности владельцев животных. В частности, предлагается увеличить штрафы. Однако закона до сих пор нет даже на повестке дня. А профессиональные кинологи уже от себя добавляют: не существует сегодня любого государственного контроля в Украине за разведением и содержанием породистых собак.

Собака должна ходить на поводке, не должна тянуть хозяина в разные стороны и должна подчиняться командам. Эксперт международной кинологической федерации, зоопсихолог Богдана Марченко убеждена, что во всех ситуациях агрессии охранных собак виноваты хозяева. Потому, заводя хищника, не осознают ответственности.

Зоопсихолог объясняет, что дрессировать собаку — это сложная работа, и вона требует контроля прежде всего от владельца. Обучение — это плюс и для самого животного, хотя бы потому, что послушную собаку легче лечить ветеринарам.

Неконтролируемый пес является угрозой для человека. Поэтому на владельца, который не справляется с хищником, можно заявить в полицию. Если собака кого-то покалечила или загрызла до смерти, ее изымут и усыпят. Поэтому хороший хозяин, заботясь о животном, всегда взвесит, прежде чем завести собаку, подумает, чтобы выгуливать хищника только в наморднике и с поводком, и обязательно научит подчиняться командам.

Ранее мы писали о том, что в Днепре женщина сломала руку и позвоночник из-за нападения стаи бездомных собак. По словам пострадавшей, травмы она получила, когда пыталась отбиться от стаи бездомных собак. По На женщину животные напали поздно ночью, когда она шла по тропинке через балку.

Ранее мы писали о том, что жителей села под Черниговом терроризируют стаи собак. Люди признались, что боятся отпускать детей в школу без сопровождения.

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Тег штраф, собака, укус, Украина, пес

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