Стадо козлов заблудилось в опустевшем из-за коронавируса городе: видео

Инцидент произошел в британском городе Лландидно в пятницу, 27 марта

Эндрю Стюарт из британского города Лландидно, Уэльс, в своем Twitter-аккаунте опубликовал короткий видеоролик, на котором показано, как опустевшие из-за коронавируса улицы населенного пункта захватило стадо козлов. Запись опубликована в пятницу, 27-го марта. Об этом сообщает газета The Sun.

По словам Эндрю Стюарта, он заметил из окна паба беспризорных козлов и позвонил в полицию. Прибывшие на место патрульные отогнали животных к мысу Грэйт Орм, откуда они, предположительно, сбежали.

По словам британца, несмотря на действия полиции, козлы отказались покидать город.

На следующий день звери снова появились на улицах Лландидно. Стюарт пошутил, что козлы собираются в группы вопреки запретам властей. На видео, снятом 28-го марта, видно, как животные слоняются по пустому городу.

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Напомним, ранее в центре Киева заметили двух козочек, которые паслись на газоне возле здания МИД Украины. Кроме этого, "Сегодня" также писали, что парнокопытных неоднократно выгуливали и среди жилых высоток на столичных Позняках.

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