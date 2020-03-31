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Стадо козлов заблудилось в опустевшем из-за коронавируса городе: видео

Инцидент произошел в британском городе Лландидно в пятницу, 27 марта

Владимир Грисюк
Сегодня, 06:58

Эндрю Стюарт из британского города Лландидно, Уэльс, в своем Twitter-аккаунте опубликовал короткий видеоролик, на котором показано, как опустевшие из-за коронавируса улицы населенного пункта захватило стадо козлов. Запись опубликована в пятницу, 27-го марта. Об этом сообщает газета The Sun.

По словам Эндрю Стюарта, он заметил из окна паба беспризорных козлов и позвонил в полицию. Прибывшие на место патрульные отогнали животных к мысу Грэйт Орм, откуда они, предположительно, сбежали.

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По словам британца, несмотря на действия полиции, козлы отказались покидать город.

На следующий день звери снова появились на улицах Лландидно. Стюарт пошутил, что козлы собираются в группы вопреки запретам властей. На видео, снятом 28-го марта, видно, как животные слоняются по пустому городу.

Смотрите видео: пассажир пришел с козой в метро

Напомним, ранее в центре Киева заметили двух козочек, которые паслись на газоне возле здания МИД Украины. Кроме этого, "Сегодня" также писали, что парнокопытных неоднократно выгуливали и среди жилых высоток на столичных Позняках.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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