В Киеве среди жилых высоток пасут коз

Фото: паблик Клуб коренного киевлянина

Жители столичных Позняков обратили внимание на разгуливающих среди жилых высоток коз. Фото опубликовали в паблике "Клуб коренного киевлянина".

Фото: паблик Клуб коренного киевлянина

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При этом в комментариях жители столицы отмечают, что коз видели на Урловской, кроме того, животных выпасают и на Академгородке.

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Напомним, ранее в Киеве на проспекте Комарова в Соломенском районе обнаружили выброшенную живую козу. При этом жители столицы предположили, что козу, возможно, украли, а потом выбросили, иронизируя, что раз люди "коз выбрасывать стали, значит так хорошо живут".

Также мужчина с козой на руках вызвал переполох в метро французской столицы. Машинисту пришлось остановить поезд на первой линии метро Парижа, а причиной этого стал мужчина с козой на руках, который отказался выходить из вагона. Когда у пассажиров не вышло заставить его покинуть поезд, они вызвали полицию.

Отметим, что в киевском метро сфотографировали необычного пассажира. В вагоне заметили мужчину, который держал на руках лису. На животное была надета шлея с поводком.

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