Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,26
27,71

В Киеве среди жилых высоток пасут коз

3 сентября, 10:26

Пасущихся коз заметили на Позняках

Фото: паблик Клуб коренного киевлянина

Фото: паблик Клуб коренного киевлянина

Жители столичных Позняков обратили внимание на разгуливающих среди жилых высоток коз. Фото опубликовали в паблике "Клуб коренного киевлянина".

Фото: паблик Клуб коренного киевлянина

Фото: паблик Клуб коренного киевлянина

Реклама

При этом в комментариях жители столицы отмечают, что коз видели на Урловской, кроме того, животных выпасают и на Академгородке.

В тренде
Заседание Верховной Рады: все подробности онлайн

Напомним, ранее в Киеве на проспекте Комарова в Соломенском районе обнаружили выброшенную живую козу. При этом жители столицы предположили, что козу, возможно, украли, а потом выбросили, иронизируя, что раз люди "коз выбрасывать стали, значит так хорошо живут".

Также мужчина с козой на руках вызвал переполох в метро французской столицы. Машинисту пришлось остановить поезд на первой линии метро Парижа, а причиной этого стал мужчина с козой на руках, который отказался выходить из вагона. Когда у пассажиров не вышло заставить его покинуть поезд, они вызвали полицию.

Отметим, что в киевском метро сфотографировали необычного пассажира. В вагоне заметили мужчину, который держал на руках лису. На животное была надета шлея с поводком.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев позняки коза

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мэр Кличко показал, как надо делать прививки – фото
Мэр Кличко показал, как надо делать прививки – фотоДругие новости
Количество
Количество "минирований" в Киеве увеличилось в несколько раз – ГСЧСДругие новости
Родственники погибших военных провели митинг под посольством РФ в Киеве (фото)
Родственники погибших военных провели митинг под посольством РФ в Киеве (фото)Украина
Выходные в Киеве: куда пойти 31 августа и 1 сентября
Выходные в Киеве: куда пойти 31 августа и 1 сентябряКуда пойти
В Киеве прошли необычные соревнования по рыбной ловле
В Киеве прошли необычные соревнования по рыбной ловлеДругие новости
В Киеве пытались продать усадьбу Миллера: как аферисты присваивают дорогую недвижимость
В Киеве пытались продать усадьбу Миллера: как аферисты присваивают дорогую недвижимостьДругие новости

Новости партнеров

Loading...