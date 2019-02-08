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Студент благодаря образу кота получил пожизненный зачет: видео

Преподавательница из России обожает котов, говорят студенты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:23
Студент пришел к преподавателю в образе кота Фото: pixabay
Студент пришел к преподавателю в образе кота
Фото: pixabay

Студент Уральского государственного архитектурного университета (УРГАХУ) в России пришел на занятия в костюме кота Гарфилда. Так он пытался задобрить преподавательницу Надежду Солопову, обожающую кошек. Реакцию женщины сняли на видео, она очень обрадовалась и пообещала студенту пожизненную сдачу зачетов по предмету.

Студенты преподавательницы Надежды Саввичны Солоповой "раскусили" ее любовь к кошкам и приходили к ней на пары в одежде с кошками, ободками с кошачьими ушками или тетрадями и пеналами с кошачьим принтом.

Несколько раз на занятия приносили даже живых котов, рассказала одна из студенток изданию E1. "Один раз я и мой одногруппник пришли с нашей кошечкой. Ее счастью не было предела, она так рада была, пожелала ей здоровья, погладила ее, и, конечно же, зачет был поставлен моментально", – утверждает бывшая студентка Надежды Саввичны Юлия.

Еще одна выпускница университета рассказала, что любовь преподавательницы к кошкам только подогревала интерес к предмету.

"Все началось с того, что, когда Надежда Саввична читала лекцию и ходила между партами, она сама замечала у кого-нибудь, например, пенал с кошками или тетрадку и всегда очень этому радовалась. А потом все это "просекли" и начали надевать на пары ободки с кошачьими ушками, рисовали на лице кошачьи мордочки, надевали одежду с котами и прочее", – говорит Анастасия, бывшая студентка УрГАХУ.

Студенты настолько полюбили преподавательницу, что даже создали в ее честь сообщество во "ВКонтакте" под названием "Надежда Саввична и ее рыбы".

Напомним, в Киеве студенты бесплатно ездят по поддельным документам, не боясь штрафов и наказаний. Кроме этого, мы писали, что студенты устроили праздничный вертеп в администрации президента.

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Источник: Сегодня
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