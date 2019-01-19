Студенты устроили праздничный вертеп в администрации президента
Рождественский тур колядок и щедривок они начали в населенных пунктах вблизи линии столкновения
Студенты полтавского филиала Украинской академии лидерства выступили в администрации президента с праздничным вертепом, сообщила пресс-служба президента Украины Петра Порошенко.
"Для меня особенно трогательно, что вы начали свой тур не из Киева и не из Полтавы, а начали его вдоль линии столкновения для того, чтобы тем, кто прошел страшное горнило войны, в том числе детям, напомнить, как важно держать вместе Украину, как важно беречь украинцев", – обратился к студентам глава государства.
Студенты академии начали свой рождественский марафон с колядок и щедривок 12 января в Харькове.
"13 января мы поехали на восток, в частности в Сартану, Мариуполь, Волноваху, Авдеевку, Северодонецк, Мангуш, Славянск, где также выступали на улицах городов, площадях, в детских садах, школах, воинских частях", – рассказал руководитель академии Роман Тычкивский.
Ранее мы писали о том, как в столице с размахом отпраздновали Рождество.
А в Харькове 12 января открыли Вертеп-фест. Это зимний фестиваль колядок, который запустили в городе три года назад. А в этом году он стал не просто всеукраинским, но и международным: к нему присоединились еще три страны. Фестиваль собрал более 1500 участников со всей страны.
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