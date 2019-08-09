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Супруги показали впечатляющие фото "до" и "после" наркозависимости

Из-за такого образа жизни пара из США потеряла опеку над своими детьми

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:04
Американская пара сделала фото "до" и "после" наркозависимости
Американская пара сделала фото "до" и "после" наркозависимости
Фото: facebook.com/brent.walker.1694

30-летний американец Брент Уолкер из Теннесси (США) вместе со своей супругой впечатлил пользователей Facebook снимком "до" и "после" употребления запрещенных наркотических веществ. На фотографии пары обратило внимание издание Daily Mail.

Брент Уолкер и его супруга долгое время страдали от наркозависимости
Брент Уолкер и его супруга долгое время страдали от наркозависимости
Фото: Ashley Walker в Facebook

Как сообщается, мужчина познакомился со своей будущей женой Эшли в 2012 году, когда продавал ей наркотики. Пара принимала запрещенные вещества вплоть до 2016 года. За это время они не раз расставалась из-за того, что Уолкер не хотел избавляться от наркозависимости и "вести трезвую жизнь, как все остальные люди".

Брент Уолкер с супругой смогли избавится от наркозависимости
Фото: facebook.com/brent.walker.1694
Брент Уолкер с супругой смогли избавится от наркозависимости
Фото: facebook.com/brent.walker.1694
Брент Уолкер с супругой смогли избавится от наркозависимости
Фото: facebook.com/brent.walker.1694
Брент Уолкер с супругой смогли избавится от наркозависимости
Фото: facebook.com/brent.walker.1694
Брент Уолкер с супругой смогли избавится от наркозависимости
Фото: facebook.com/brent.walker.1694
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Смотрите видео: наркоманы в подъездах, как действовать и к кому обращаться
 

Из-за такого образа жизни пара потеряла опеку над своими детьми: тремя у Брента и двумя у Эшли. Супруги решили начать жизнь с нового листа, обратившись в реабилитационный центр.

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Избавившись от зависимости пара поделилась своей историей и снимками "до" и "после". Уолкер сообщил, что к нему обратилось больше ста человек, попросивших о помощи избавиться от наркотиков. Американец признался, что именно такого эффекта они с женой хотели достигнуть, поделившись личным опытом.

Ранее "Сегодня" писали, о чем говорят на собраниях бывших наркозависимых. Кроме этого, главврач наркодиспансера рассказал об опасности современных наркотиков.

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