Священник опубликовал свои "модные снимки" и стал звездой сети

Мужчина 20 лет был пастырем в трех церквях

Пастор стал моделью Фото: Depositphotos

Американец Клинт Хейслетт стал звездой интернета после того, как его сын обнародовал в Twitter стильные фотографии отца.

"Моему папе 45, он строит модельную карьеру, и я никогда еще не видел его более счастливым. Итак, Twitter, знакомся", – написал сын Клинта Коллин, добавив четыре фото мужчины.

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Стоит отметить, что Клинт Хейслетт – бывший пастор, он в течение 20 лет служил священником в трех церквях своего региона.



Твит быстро стал популярным – он получил почти 376 тысяч лайков и свыше 87 тысяч ретвитов. О Хейслетте начали писать американские СМИ и даже пригласили на утреннее шоу на телеканал ABC.

Напомним, в России священник "засветился" с сумочкой от Louis Vuitton. Кроме этого, мы писали, что в США опубликовали доклад о надругательствах сотен священников Пенсильвании над детьми. Также "Сегодня" сообщали о том, что пограничники не пустили в ЕС священника с поддельным паспортом.

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